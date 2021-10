Støre: – Regjeringskabalen er ikkje klar

innenriks

Torsdag kjem Ap-leiar Jonas Gahr Støre ut på Slottsplassen i Oslo med det nye regjeringsmannskapet sitt, men kven det blir, er framleis usikkert. Det seier Støre til NTB etter opninga av det 166. Storting.

– Trygve og eg har jobba godt saman, vi har lytta til kvarandre og lagt vekt på at vi skal lage eit godt lag. Det trur eg vi nærmar oss no.

– Veit alle i kabalen din at dei er i den kabalen?

– Nei, vi har litt igjen.

Ap-leiaren la òg vekt på at han ville ha forhandlingar der begge partar fekk eit resultat dei kunne leve vidare med, utan ein vinnar og ein tapar.

– Eg har lagt vekt på at forhandlingane skulle førast med utgangspunkt i at begge partar kjenner seg forstått. At begge partar forstod kva som var viktig for den andre og på det grunnlaget finne gode løysingar. Det vil vere kvalitetar som eg vil sjå i statsrådane, som dei vil bli målte på. Vi skal gjennomføre eit program. Vi har partiprogram, vi har forventningar, men vi er òg eit lag. Det må vi vise frå dag éin.

