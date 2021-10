Solberg ber Støre verne fullføringsreforma i skulen

innenriks

Erna Solberg deltok i dag på den høgtidelege opninga av det 166. Storting, som markerer ein av hennar aller siste dagar som statsminister for denne gongen. På spørsmål frå NTB om kva ho aller helst ønskjer at etterfølgjaren hennar vil verne og følgje opp, trekkjer Solberg fram nettopp den ferske fullføringsreforma.

– Fullføringsreforma er den viktigaste langsiktige investeringa i at folk klarer seg i arbeidslivet. Vi har pengar i statsbudsjettet for å følgje det opp. Det er ekstremt viktig at dette blir følgt opp òg av andre regjeringar, for dette er den viktigaste investeringa vi gjer i framtida til ungdom i Noreg, seier Erna Solberg.

Fullføringsreforma for vidaregåande skule vart den største endringa av vidaregåande opplæring sidan 1990-talet då ho vart vedteken i juni i år.

Reforma går mellom anna ut på utvida rett til opplæring fram til studie- eller yrkeskompetanse, rett til læreplass eller likeverdig tilbod og meir fordjuping, relevant opplæring og valfridom, ifølgje regjeringa.

