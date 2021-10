Regjeringa vil gi betre hjelp til gjeldsoffer

innenriks

Regjeringa sender fleire forslag til endring av gjeldsordningslova ut på høyring. Lova er eitt av dei viktigaste verkemidla for å hjelpe folk ut av alvorlege gjeldsproblem.

Ei gjeldsordning er ein avtale om å betale mest mogleg ned på gjelda si i ein avgrensa periode, mot å få sletta resten av gjelda. Denne prosessen vil regjeringa gjere meir effektiv.

Mellom anna vil dei gjere det enklare å endre gjeldsordninga medan ho er gjeldande, og dessutan at skyldnarar ikkje lenger skal måtte oppsøkje Nav før det blir søkt om gjeldsordning. I tillegg blir det foreslått ein ny ungdomssats for å lette gjennomføringa av gjeldsordning for barnefamiliar.

– Å slite med økonomien kan få store konsekvensar. I verste fall må familiar gå frå hus og heim, samliv går i oppløysing og barn veks opp i utryggje. Personar med alvorlege gjeldsproblem kan søkje om gjeldsordning, men ofte kan det ta lang tid å få på plass ei gjeldsordning. Det vil vi no endre på, seier forbrukarminister Olaug Bollestad (KrF).

