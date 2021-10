Ny opptrapping av kulturstreiken neste veke

innenriks

Dermed vil til saman 891 tilsette i kultursektoren ved 15 ulike institusjonar vere tekne ut i streik. Frå før er 63 tilsette ved Nationaltheatret tekne ut.

– No har vi streika sidan 3. september. At arbeidsgivarane framleis vel å stengje kulturlivet framfor å halde løfta sine om rettferdig pensjon, er både overraskande og uforståeleg, seier Lise Olsen, forhandlingsleiar og nestleiar i LO Stat i ei pressemelding.

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeidarane meiner pensjonsordninga i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, samanlikna med menn.

