Lastebilsjåfør dømd til fengsel etter å ha røykt hasj medan han køyrde

innenriks

Ifølgje den ferske dommen frå Sør-Rogaland tingrett var sikta påverka av både THC, som er verkestoffet i hasj, og amfetamin, skriv Aftenbladet. Påverknadsgrada til sjåføren var tilsvarande ein alkoholpromille på over 1,2.

«Faren ved kjøring øker når det er tale om kombinasjonsrus», skriv dommarfullmektig Sindre Anfinsen Sandal i dommen, ifølgje avisa.

Det var i februar i år den ulovlege køyringa fann stad. Lastebilsjåføren køyrde i 83 kilometer i timen på ei strekning der fartsgrensa er 70. Han skal ifølgje dommen ha røykt hasj undervegs i køyringa.

Sikta gav tidleg ei tilståing utan atterhald. Han samtykka òg i at saka mot han vart avgjord ved tilståingsdom, noko som gav strafferabatt.

Samtidig peikar retten på at sikta vart teken på fersk gjerning, og at ei tilståing dermed ikkje bør gi like mykje strafferabatt.

I tillegg til 45 dagars fengsel blir 28-åringen dømd til å betale 30.000 kroner i bot, og til å tole tap av retten til å køyre førarkortpliktig motorvogn i tre år.

