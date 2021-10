Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen går av

innenriks

Eriksen vart tilsett hausten 2012 og tiltredde i mars 2013. Han seier til eigen arbeidsgivar at han har elska kvar einaste arbeidsdag, men at tida no er moden for eit skifte.

– Eg er ikkje lei eller sliten av NRK, men eg meiner dette er rett timing. Og så håpar eg at eg etter kvart kan få brukt energi og erfaring på nye utfordringar, seier han.

NRK-sjefen sit på åremål, og Eriksens vart forlengd seinast mars 2019 med seks nye år. Han ville likevel ikkje gi seg medan NRK var midt i flytteprosessen til Ensjø.

Styreleiar Birger Magnus i NRK seier Eriksen tok initiativet til ein dialog om å fråtre for ei tid tilbake.

– Dette er bakgrunnen for at styret no set i gang ein prosess for å finne etterfølgjaren hans. Vi skulle gjerne sett at han hadde halde fram ut heile åremålsperioden, men forstår at ei tidlegare fråtreding òg kan vere ei god løysing, både for han sjølv og for NRK. Det er ingen tvil om at styret har vore svært fornøgd med Thor Gjermunds leiing av NRK i alle desse åra, seier styreleiar han til rikskringkastaren.