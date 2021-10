Elevar mogleg kolosforgifta på hytte: – Aggregatet var feilplassert

innenriks

Det var natt til tysdag fleire niandeklassingar frå Presterød ungdomsskule vart sjuke med mellom anna hovudverk, oppkast og svimmelheit etter ei natt på hytta.

Hytta er eigd av Den norske turistforeininga (DNT). Utanfor hytta er det eit bensinaggregat i ei trekasse med eit lokk over, som er festa til ytterveggen ved soveromma der elevane sov.

Aggregatet skal ha stått på om natta, har rektor ved skulen stadfesta overfor både VG og Dagbladet.

– Det som var tenkt, var at ein skulle ha lys på natta. Viss det er dette som er grunnen, så ser vi i etterkant at det ikkje var klokt, seier rektor Steinar Strand Jensen til VG.

Branningeniør Øystein Stokvik Malme ved førebyggjande avdeling i Larvik brann og redning seier til Dagbladet at aggregatet på hytta var plassert feil.

– Det skal haldast borte frå bygningar og anna brennbart materiale med minst ein meter. Dette er bygd inn på nordveggen av hytta. Eit aggregat burde ikkje byggjast inn, seier han til avisa.

Han seier at også eksosrøyret er plassert feil og at det berre var ein halv meter frå veggen.

– Vi kjem til å sende denne rapporten til DNT seinare. Vi kjem til å be dei gjere greie for korleis dei skal løyse problemet. Eit sannsynleg utfall vil vere at dei flyttar aggregatet. Viss aggregatet er årsaka til at problemet, så vil flytting løyse det, seier branningeniøren.

