Ein av ti unge har vorte lurte til å kjøpe noko på nett

Aldersgruppa 16 til 24 år skil seg ut frå resten av befolkninga. Samla sett oppgir berre 4 prosent av nordmenn å ha vorte lurte til å kjøpe noko på nett.

– Frå undersøkingane våre ser vi òg at yngre slit meir enn andre grupper med å skilje reklame frå redaksjonelt stoff. Det byggjer opp om behovet for å styrkje den digitale dømmekrafta i denne gruppa og kritiske medieforståing, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i ei pressemelding.

Undersøkinga viser òg at delen som betaler for ei teneste dei trudde dei hadde sagt opp, også er høgare blant dei yngste. To av ti i gruppa 16–24 år svarte at dei har gjort dette, mot litt over éin av ti i heile befolkninga.

Forbrukarrådet har tidlegare avdekt at det er vanskeleg å seie opp avtalar om digitale tenester.

– Vi meiner at det må vere like lett å seie opp ei digital teneste, som det er å byrje å abonnere på same teneste, seier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgivar i Forbrukarrådet.

