Bistandsbudsjettet blir auka med 3,8 milliardar

innenriks

Tysdag kjem det siste statsbudsjettet frå den avtroppande regjeringa. I dette vil potten som går til bistand auke frå 38,1 til 41,9 milliardar kroner, opplyser utviklingsminister Dag Inge Ulstein til Vårt Land.

I september lova Ulstein avisa ein bistandsauke på 3,1 milliardar, men den summen har no auka. Dei 3,8 milliardane svarer til ein auke på rundt 10 prosent frå førre statsbudsjett og vil sørgje for at regjeringa når målet om at bistand skal utgjere 1 prosent av anteken bruttonasjonalinntekt.

Ulstein varslar at ein femdel, 8,2 milliardar, av bistandspengane skal gå til klimatiltak.

– Orkanar og syklonar raserer hus og infrastruktur, tørke truar livsgrunnlaget og flaum rammar millionar av menneske kvart år. Derfor er det så viktig at ein større del av pengane går til klimatilpassing, skriv Ulstein i ein e-post til Vårt Land.

