Artist kjent utilrekneleg etter vald mot NRK-profil

Dommen vart omtalt av Nettavisen måndag kveld. Artisten beklaga under rettssaka mot offeret som vart påført alvorlege skadar om kvelden 24. januar i fjor. Påtalemakta hadde allereie i tiltalen varsla at artisten var psykotisk på gjerningstidspunktet, og at det derfor ville bli lagt ned påstand om overføring til tvunge psykiske helsevern.

Oslo tingrett valde å følgje påstanden til aktoratet og konkluderer med å dømme artisten til overføring til tvunge psykisk helsevern, og til å betale NRK-profilen 31.158 kroner i erstatning, og dessutan 40.000 kroner i oppreisning, skriv Nettavisen.

Artistens forsvarar, advokat Ida Andenæs, seier til avisa at klienten er kjend med utfallet av saka, men at dei ikkje har rokke å gå gjennom dommen.

