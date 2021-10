330 ekstra koronamillionar til utsette kommunar

innenriks

– Til saman er over 2,8 milliardar kroner fordelte til kommunane frå den kommunale kompensasjonsordninga sidan februar 2020, skriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet i ei pressemelding måndag ettermiddag.

Næringsminister Iselin Nybø (V) seier at delar av reiselivsmarknaden framleis er prega av restriksjonar på innreise. Derfor har regjeringa valt å tilføre enkelte utsette regionar friske pengar for å sikre at levedyktige bedrifter kjem seg gjennom den siste fasen av pandemien.

– No aukar aktiviteten i økonomien raskt, men enkelte bransjar treng framleis hjelp for å passere den siste kneika, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

