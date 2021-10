Tre nye domfellingar i kongekrabbe-saka – ein mann fekk to års fengsel

innenriks

Den eine domfelte brukte transportselskapet sitt til å ta imot minst 12.000 kilo ulovleg fangsta krabbe verd 2,7 millionar kroner, skriv VG. Desse selde han vidare.

Retten meiner at mannen brukte den lovlege transportverksemda si som skalkeskjul. Openberre brot på mattryggingsreglar var skjerpande. Retten beskriv i dommen at mannen har vist «vedvarende forbrytersk forsett» og dømmer han til to års fengsel og inndraging av over 1 million kroner.

Dei to andre dømde fekk høvesvis eitt år og 120 dagars fengsel for å ha fått og vidareselt kongekrabbe dei har fått frå mannen.

Alle dei tre dømde er busette på Austlandet. I dommen heiter det at «de har alle tre, i ulikt omfang, på ulike ledd i omsetningskjeden, vært sentrale brikker i å få omsatt svært store mengder ulovlig fangstet kongekrabbe til sluttbruker», attgir VG.

Dei tre domfelte inngår i eit nettverk som har vorte rulla opp sidan 2019. Det politiet reknar som hovudmannen bak nettverket, vart i august dømt til tre års fengsel.

