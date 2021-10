innenriks

NTB får stadfesta at Støre blir på hotellet. Ifølgje VG gjeld det same for Vedum.

Dei to partileiarane droppar dermed møtet på fredag i Stortinget, der valresultatet skal endeleg godkjennast.

Partitoppane i Ap og Sp har dei siste dagane hatt intensiv møteverksemd på Hurdalsjøen Hotell for å prøve å nå semje om ei regjeringsplattform. NTB veit at det i Ap er eit håp at semja kan leggjast fram innan søndag.

