Støre nominerte den eine fredsprisvinnaren: – Eg vart veldig rørt

Støre hadde sjølv nominert den filippinske journalisten Maria Ressa til fredsprisen.

Men då årets fredsprisvinnarar vart kunngjort klokka 11.00, sat Ap-leiaren i djupt fortrulege regjeringsforhandlingar på Hurdalsjøen Hotell, utan tilgang til mobiltelefon eller andre kommunikasjonsmiddel. Av tryggingsgrunnar blir nemleg mobilar og datamaskiner igjen på utsida av møteromma på hotella.

– Eg visste at dette var klokka 11, men då sat vi og snakka om noko heilt anna. Så eg fekk ein lapp inn. Eg vart veldig rørt då eg såg det, seier Støre til NTB.

To vinnarar

Ressa var i 2012 med på å grunnleggje nettstaden Rappler, som ho framleis leier. Nettstaden har vore særleg kritisk i omtala si av Filippinanes president Rodrigo Duterte, spesielt den sterkt omdiskuterte krigen hans mot narkotika.

Ho deler fredsprisen med russiske Dmitrij Muratov, sjefredaktør for den uavhengige avisa Novaja Gazeta.

Støre kallar det «riktig pris til rett tid».

– Muratov og Ressa er to individ med eit ekstremt mot, som med fare for eige liv gjer sitt arbeid i tenesta til journalistikken. Dei fortener den anerkjenninga som den prisen gir, seier han.

Støre fortel at han sjølv har vore i redaksjonslokala til Novaja Gazeta.

– Det gjer òg inntrykk å komme inn der og vite at du er i eit rimeleg fritt redaksjonslokale i eit land der det blir så sett store ressursar inn på statlege medium som har klare politiske motiv, seier han.

Symbolkraft

I nominasjonen av Ressa skreiv Støre at den filippinske journalisten er «eit symbol og ein representant for tusenar av journalistar over heile verda».

– Kva er ho eit symbol på?

– Det er mot og tru på at det å drive avdekkjande, undersøkjande journalistikk har verdi. Og ho er faktisk så oppteken av det at ho er villig til å risikere så mykje som ho gjer, seier Støre til NTB.

Han understrekar at det finst mange modige menneske som vi ikkje kjenner namnet på, som også fortener anerkjenning. Men nokre menneske får ei symbolkraft.

– Enkeltmenneske kan bere veldig store idear, og det meiner eg at Maria Ressa gjer.

