Nobelkomiteen: Fredsprisen understrekar kor viktig journalistikk er

innenriks

– Denne prisen vil ikkje løyse problema journalistar og ytringsfridommen står overfor, men vi håpar han rettar lys mot viktigheita av journalistikk og kor farleg det er å utøve ytringsfridom, seier Nobelkomiteens leiar Berit Reiss-Andersen.

Slik mange hadde spådd på førehand, vart årets fredspris ein journalistpris. Journalistane Maria Ressa og Dmitrij Muratov er tildelt Nobels fredspris for 2021 for innsatsen sin for ytringsfridom i høvesvis Filippinane og Russland.

– Dei er samtidig representantar for journalistar som står opp for dette idealet i ei verd der demokrati og pressefridom har stadig trongare kår, heiter det i Nobelkomiteens grunngiving.

Tilhøyrar drepne journalistar

Muratov er sjefredaktør for den uavhengige russiske avisa Novaja Gazeta, som han var med på å grunnleggje i 1993.

Sidan 2000 har seks av journalistane til avisa vorte drepne. Prisen tilhøyrer dei, seier fredsprisvinnaren.

– Eg kan ikkje ta æra for dette. Det er Novaja Gazetas pris. Den er for dei som døydde medan dei forsvarte folks rett til å ytre seg fritt, seier han til det russiske nyheitsbyrået Tass.

– Novaja Gazeta er den mest uavhengige og prinsipielt maktkritiske avisa i dagens Russland, skriv Nobelkomiteen i grunngivinga si.

– I sjokk

Filippinske Maria Ressa var i sjokk etter at ho fekk vite om tildelinga. Sjølv om ho fleire gonger har fått reiseforbod, håpar ho å kunne komme til Oslo for fredsprisutdelinga.

– Eg er litt i sjokk. Det er verkeleg emosjonelt, men eg er glad på vegner av teamet mitt og vil takke Nobelkomiteen for å anerkjenne kva vi går igjennom, seier Ressa til TV 2.

Ressa var i 2012 med på å grunnleggje nettstaden Rappler, som ho framleis leiar. Nettstaden har vore særleg kritisk i omtala si av Filippinanes president Rodrigo Duterte, spesielt den sterkt omdiskuterte krigen hans mot narkotika.

Duterte har òg slått hardt ned på journalistar dei siste åra, og fleire har vorte fengsla, gjerne med fabrikkerte skuldingar om våpeninnehaving mot seg.

I ein videostream via Rappler seier Ressa at ho går ut frå at filippinske styresmakter ikkje vil vere fornøgd med prisen. Duterte har i eit intervju med henne sagt at ho kan bli drepen, og at han kan gjere det sjølv.

Nominert av Støre

Ap-leiar Jonas Gahr Støre var blant dei som nominerte Ressa til fredsprisen. Han var rørt over tildelinga.

– Muratov og Ressa er to individ med ekstremt mot, som med fare for eige liv gjer sitt arbeid i tenesta til journalistikken. Dei fortener den anerkjenninga denne prisen gir, og deira betydning er stor, seier Støre.

Han seier at grunnen til at han blir rørt, er at han har hatt fleire møte med modige journalistar som gjer jobben sin trass drapstruslar.

Kreml gratulerte

Også statsminister Erna Solberg (H) gratulerer prisvinnarane.

– Denne prisen er ei støtteerklæring til pressefolk og journalistar over heile verda, seier ho.

På spørsmål om prisen kan påverke Noregs forhold til Russland, svarer Solberg:

– Eg registrerer at Putins pressetalsmann har gratulert, så det tenkjer eg går fint.

Heller ikkje professor i russlandsstudiar Pål Kolstø ved Universitetet i Oslo trur at tildelinga vil forsure forholdet mellom Noreg og Russland.

– Det ville vore meiningslaust, seier han og peikar på at Novaja Gazeta ikkje er ei forboden avis i Russland.

Dømt til fengsel i 2020

Tildelinga av fredsprisen til Ressa og Muratov kom til rett tid, meiner generalsekretær for Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

Ho kallar Maria Ressa og Dmitrij Muratov ein inspirasjon for alle som trur på pressefridom og demokrati.

Ressa vart i 2020 dømt til opptil seks års fengsel for ærekrenkingar og fleire andre forhold.

– Dommen er sterkt kritisert og blir sett på som eit forsøk frå det filippinske regimet på å kneble pressefridommen, seier Floberghagen.

Omstridd pris

For to år sidan var det Etiopias statsminister Abiy Ahmed som fekk fredsprisen. Sidan då har det brote ut krigshandlingar i Tigray-regionen nord i landet, der Ahmed har sett inn regjeringsstyrkar og svoltkatastrofe truar. Etiopia utviste òg nyleg ei rekkje FN-toppar frå landet.

På spørsmål frå NTB om Ahmed har levd opp til nobelkomiteens forventningar, svarer Reiss-Andersen:

– Eg vil ikkje kommentere tidlegare prisar i dag, men eg kan nemne at situasjonen for pressefridommen i Etiopia i dag er veldig langt frå ideell og er under alvorlege restriksjonar.