Moxnes inn i utanriks- og forsvarskomiteen

innenriks

Frå før er det klart at nestleiaren i Raudt Marie Sneve Martinussen går inn i Stortingets finanskomité.

Raudt-leiaren seier til Klassekampen at Stortinget må bli betre orienterte før avgjerder om norsk krigsdeltaking.

– Det er no 20 år sidan Afghanistan og 10 år sidan Libya, og det er tid for endringar. I innstillinga frå Harberg-utvalet om Stortingets kontrollfunksjonar var det semje om langt meir demokratiske avgjerdsprosessar om krigsdeltaking. Desse forslaga kjem no til Stortinget. Alle partia har forplikta seg til ganske store innstrammingar, som vil gi Stortinget moglegheit til å dra i nødbremsen, seier Moxnes.

(©NPK)