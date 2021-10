Minst to millionar skattekroner må brukast på å rydde i pendlarbustad-rot

innenriks

Politikarar som bur meir enn 40 kilometer frå Stortinget, får gratis stortingsleilegheit betalt av fellesskapet. No skal fellesskapet òg betale for å rydde opp i skatterotet rundt desse ordningane.

Totalt anslår Stortinget overfor Aftenposten at det vil koste om lag to millionar kroner å gjennomføre ein brei skatterevisjon av ordningane til stortingsrepresentantane.

Skatteetaten meiner nemleg at stortingsrepresentantane skal betale skatt på pendlarbustad-fordelen. Unntaket er om dei har buutgifter på heimstaden.

Det er advokatfirmaet Grette som har fått oppdraget med å revidere Stortingets praksis. I mandatet heiter det at advokatane «skal gi oversikt over alle skattemessige forhold knyttet til representantenes ordninger, slik at det kan ryddes opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt og for å sikre at skatteplikten blir korrekt håndtert fremover».

– Det er snakk om den skattemessige handteringa av alle ordningane for representantane, ikkje berre pendlarbustader, skriv stortingsdirektør Marianne Andreassen i ein e-post til Aftenposten.

