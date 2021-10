Lege sikta for seksuelle overgrep mot fleire mindreårige barn

innenriks

Sikta vart arrestert tidlegare denne veka og vart fredag ettermiddag framstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett. Ei rettsavgjerd frå tingretten vil vere i løpet av fredag, skriv Bergensavisen. Av omsyn til etterforskinga gjekk fengslingsmøtet for lukka dører.

BA skriv at politiet ikkje mistenkjer at sikta skal ha misbrukt stillinga si som lege for å gjere seg skuldig i seksuelle overgrep.

Politiadvokat og påtaleansvarleg Eli Valheim i Vest politidistrikt ønskjer ikkje å kommentere saka overfor BA.

– Det einaste eg kan seie, er at klienten min ikkje erkjenner straffskuld etter siktinga, seier siktas forsvarar, advokat Bjarte Aarlie, til avisa.

(©NPK)