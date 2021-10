Høgsterett gjer om forvaringsdommen til 19-åring som tende på garasjar

innenriks

Mannen tende på dei tre garasjane over ein periode på vel ein månad i desember 2019 og januar 2020. Han var på det tidspunktet 19 år.

Ingen menneskeliv gjekk tapt i brannane, men i eitt av tilfella vart mannen tiltalt etter mordbrannparagrafen fordi menneskeliv kunne ha gått tapt. Årsaka var at to barn låg og sov i eit hus nær den påtende garasjen.

Då saka var oppe i tingretten i november i fjor, tilstod mannen å ta tent på garasjane og erkjende straffskuld. Aktor bad om seks års forvaring, men mannen vart dømd til seks års fengsel. I lagmannsretten i mai i år fekk aktor medhald i at han skulle dømmast til seks års forvaring.

No har Høgsterett einstemmig landet på at det var feil å dømme mannen til ein tidsubegrensa fengselsstraff.

Hovudgrunngivinga er at mannen berre var 19 år på gjerningstidspunktet, og dessutan at han har utvist anger, at han har hatt psykiske utfordringar og at han ikkje tidlegare er domfelt.

(©NPK)