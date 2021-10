Grønt lys for satellittoppskyting frå Andøya

innenriks

– Dette er ein historisk dag for Andøya og for Noreg som romnasjon. Noreg blir med dette eitt av svært få land som kan skyte opp satellittar frå eige territorium, seier statsminister Erna Solberg (H) på ein pressekonferanse fredag.

– Andøya Space vil bli ein motor i omstillinga av samfunnet på Andøya og kan gi eit løft for heile Nord-Noreg, seier Solberg.

Fleire arbeidsplassar

Sjølv ventar Andøya Space opp mot 150 nye arbeidsplassar i tilknyting til oppskytingsbasen, opplyser næringsminister Iselin Nybø (V).

– Dette er teknologi som er under utvikling, og Nord-Noreg får med dette fleire spennande og moderne kompetansearbeidsplassar, seier Nybø.

Finansiering med vilkår

Stortinget vedtok i juni 2020 å gi Andøya Space inntil 282,6 millionar kroner i eigenkapital og 83 millionar kroner i tilskot for å etablere ein oppskytningbase for små satellittar.

For å få utbetalt finansieringa, måtte Andøya Space dokumentere at eigenkapitalen vil gi staten ei finansiell avkasting.

Ho er klar på at investeringa inneber ein risiko.

– Frå staten si side har det vore eit absolutt krav å få dokumentert at eigenkapitalen frå staten blir investert på vilkår ein kommersiell investor ville akseptere, seier Nybø.

Må samarbeide med andre næringar

Andøya Space har no lagt fram både ein betre tilpassa forretningsmodell og nok dokumentasjon på at vilkåra for Stortingets finansieringsvedtak er oppfylt og som også er i samsvar med statsstøttereglane i EØS-avtalen, ifølgje næringsministeren.

Selskapet har òg lagt fram ein plan som sikrar at andre interessene til andre næringar, som til dømes fiskerinæringa, blir vareteken på ein forsvarleg måte.

– Andøya Space har hatt tett dialog med fiskerinæringa og reiselivsnæringa for å finne gode løysingar for sameksistens. Vi forventar at partane framleis viser vilje til dialog og konstruktivt samarbeid, seier Nybø.