Ekspertar og bookmakerar usamde om fredspris-favorittar

innenriks

Dei fleste NTB har snakka med i forkant av prisutdelinga på fredag, trekkjer fram tre saker dei trur Nobelkomiteen ønskjer å rette søkjelyset mot i år:

Kampen for å redde kloden frå øydeleggjande klimaendringar, kampen for informasjonsfridom og ytringsfridom, eller ikkje-valdeleg kamp for fridom frå eit autoritært regime.

Dei som trur klima blir den store saka i år, trekkjer fram Greta Thunberg som sin favoritt, men også FNs klimakonvensjon er nemnd.

Committee to Protect Journalists (CPJ) og/eller Reportere utan grenser blir trekte fram av dei som trur kampen for pressefridom blir påskjønt med ein pris.

Andre spekulerer på at den kviterussiske opposisjonsleiaren Svetlana Tikhanovskaja eller den russiske opposisjonsleiaren Aleksej Navalnyj blir påskjønt for kampen sin mot dei autoritære leiarane Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin.

Fleire outsiderar

Nobelkomiteen kan likevel ha funne ein annan kandidat blant dei 329 nominerte som dei meiner er meir verdig – og som kanskje kan overraske og skape meir blest.

Det innverknadsrike amerikanske magasinet Time trekkjer fram president Joe Biden blant sine favorittar.

Kanskje overraskande etter den kaotiske tilbaketrekkinga frå Afghanistan som førte til Talibans maktovertaking, men avisa trekkjer òg fram at Biden melde USA tilbake inn i Parisavtalen, stansa bygginga av grensemuren mot Mexico og tok opp att finansieringa av Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Sistnemnde er den store favoritten til bookmakerane, viser ein samanfatting gjort av bettingsiden Bookies. Mellom anna gir britiske Betfair og William Hill ein odds på høvesvis 5/4 og 6/4 på WHO.

Avskrivar favorittar

Ekspertane trur likevel ikkje at komiteen gir prisen til WHO, fordi dei gav prisen til FNs matvareprogram i fjor.

– Eg har ikkje tru på at WHO får prisen, sjølv om eg meiner WHO utvilsamt har spelt ei viktig rolle under pandemien. Spørsmålet er om dei har gjort nok, og om det dei gjer, har vore ein fredsinnsats. Det er enno uavklart om dei har gjort ein strålande eller dårleg jobb. Dei er òg kritiserte for handteringa av pandemien, til dømes i møte med Kinas manglande openheit og samarbeidsvilje, seier direktør Henrik Urdal ved Institutt for fredsforsking (Prio) til NTB.

Han trur heller ikkje på ein pris til Greta Thunberg, som var favoritt både i 2019 og 2020.

– Nei, det tviler eg på, sjølv om ho gjer ein stor innsats.

– Bør skape oppstyr

Favorittlista består for det meste av relativt trygge kandidatar. Enkelte forskarar meiner det no igjen er på tide med ei tildeling som skaper meir begeistring eller oppstyr.

– Ikkje sidan 2012 har det vore ei pristildeling med ordentleg smell i, kanskje med unntak av Malala Yousafzai i 2014, seier seniorforskar Sverre Lodgaard ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) til NTB.

I 2012 fekk EU Nobels fredspris, og det vart mykje styr rundt den kontroversielle tildelinga.

Også tre år tidlegare gjekk det eit sus gjennom verda då USAs dåverande president Barack Obama fekk fredsprisen etter berre trekvart år i Det kvite hus. Urdal tviler likevel på at Nobelkomiteen har valt ein veldig kontroversiell mottakar i år.

– Dei har nok hendingane etter Abiy Ahmeds pris så friskt i minne at dei neppe går bananas i år. Dei skjelar nok til nødvendigheita av å komme på eit spor der vinnarane allereie har noko å vise til. Det mest kontroversielle valet ville vore kinesiske dissidentar, seier Urdal.

Ventar på koronasituasjonen

Nobelprisen blir kunngjord av Nobelinstituttet fredag 8. oktober klokka 11.

Det er framleis uvisst om årets fredsprisvinnar skal inviterast til Noreg for å delta på ein tradisjonell tildelingsseremoni i Oslo rådhus, eller om arrangementet 10. desember blir digitalt.

Først i midten av oktober vil Den norske Nobelkomiteen seie noko om kva form nobelfeiringa vil få.

