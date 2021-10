Ap og Sp vil presentere regjeringsplattform onsdag

innenriks

Det opplyste Ap-leiar Jonas Gahr Støre då han møtte pressa utanfor Hurdalsjøen Hotell saman med Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum fredag ettermiddag.

Dei to partia vil danne regjering torsdag 14. oktober og presentere politikken sin dagen før.

Statsbudsjettet blir lagt fram tysdag, og det blir venta at statsminister Erna Solberg (H) melder avgangen til regjeringa kort tid etter det.

– Vi har tenkt at måndag samlast Stortinget høgtideleg. Tysdag legg Erna Solberg fram statsbudsjettet. Vi har respekt for det. Viss vi har mål om å ta over torsdag, kan vi leggje fram politikken vår onsdag, seier Støre, som dermed blir Noregs neste statsminister.

– Eit solid dokument

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum kallar regjeringsplattforma dei to partia har forhandla fram eit solid dokument for å utvikle heile Noreg.

Dei to partileiarane tok kvarandre i handa framfor TV-kameraa på Hurdalsjøen Hotell.

Verken Vedum eller Støre ville likevel seie noko konkret om kva dei har vorte samde om i plattforma, som no skal kvalitetssikrast og blir behandla i stortingsgruppene til dei to partia.

– Vi ønskjer no å presentere politikken vår i sin heilskap onsdag, seier Vedum.

Taust om statsrådar

Dei to seier dei har brukt tid på å meisle ut politikken, og at dei ikkje har snakka så mykje om kven som skal bli statsrådar eller kva slags departementsstruktur dei ser for seg.

– Vi har hatt nokre kveldssamtalar om korleis det kan sjå ut, men der står det att ein del arbeid, seier Støre.

Den nye regjeringa mellom Arbeidarpartiet og Senterpartiet vil bli ei mindretalsregjering med støtte frå 76 av 185 stortingsmandat.

