43-åring dømd til 21 års fengsel for dobbeltdrap på Storhaug

innenriks

Ifølgje TV 2 meiner Sør-Rogaland tingrett at mannen drap dei to for å rette opp igjen ære.

Både den tiltalte og dei to drepne hadde komme til Noreg som syriske asylsøkjarar.

Mannen varsla sjølv politiet etter drapa natt til 24. juni i fjor og erkjende at han hadde knivstukke mannen, men var mindre tydeleg på om han hadde drepe ekskona. I forkant av rettssaka snudde likevel mannen heilt under eit nytt avhøyr og hevda at ein annan, namngitt person, hadde utført drapa og bede han ta på seg skulda.

I tråd med påstanden

Tingretten festa likevel ikkje lit til den nye forklaringa til mannen.

Dommen er i tråd med påstanden til påtalemakta.

Statsadvokat Folke Åmlid skildra i prosedyren sin under rettssaka drapa som brutale og bestialske ifølgje Stavanger Aftenblad.

– Han har opptredd som ein iskald drapsmann, og det er ingen anger å spore, seier Åmlid.

Ikkje teken stilling til anke enno

Han meiner begge drapa var planlagde og vart gjennomført med forsett. Han seier dei òg var æresrelaterte.

– Det er så mange straffskjerpande moment i denne saka. Kvart drap ville minst ført til 15 års fengsel, seier Åmlid.

Forsvararen til den dømde, advokat Odd Rune Torstrup, seier til TV 2 at han skal gå gjennom dommen grundig med klienten sin i ettermiddagen.

– Så får vi sjå kva vi gjer deretter. Det er førebels ikkje teke stilling til om dommen blir anka, seier han.