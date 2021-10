Veidekke-direktør får "Åpenhetsprisen"

innenriks

– Lars Erik Lund representerer ei gruppe menn som ofte blir assosierte med høg kapasitet, overskot og gode liv. Vi veit at dette er ei sanning med modifikasjonar. Det at han valde å vere open og personleg om dei psykiske helseutfordringane sine var ei modig avgjerd som det står stor respekt av, konstaterer landsleiar Jill Arild i Mental Helse i ei pressemelding.

«Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge. Mental Helse sin spørreundersøkelse fra mai 2021 viser at fire av ti arbeidstakere ikke ville ha fortalt arbeidsgiveren sin at de slet psykisk,»står det vidare i pressemeldinga.

– Det er med ein stor dose stoltheit og ikkje reint lite audmjukskap at eg får Åpenhetsprisen for 2021, seier Lars Erik Lund, som er konserndirektør for strategi og berekraft i Veidekke.

24. august la Lund ut eit Facebook-innlegg der han beskreiv sine eigne utfordringar med angst og depressive reaksjonar.

Openheitsprisen 2021 blir delt ut i høvet Verdsdagen for psykisk helse søndag 10. oktober. Prisen består av eit kunstverk og ein gåvesjekk på 10.000 kroner som går til eit velgjerande formål, valt ut av vinnaren.

Lund har valt ADHD Noreg.

– Eg ønskjer å gi gåvesjekken til ADHD Noreg, ein organisasjon som hjelper med å spreie kunnskap om og forståing for ADHD, seier han.

