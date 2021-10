Tine lovar lengre skaft i starten av november

innenriks

Forbodet mot eingongsplast gjorde at plastskeier vart erstatta av treskeier. Det gjeld mellom anna for yoghurtbegera til Tine. Skeiene har vorte kritiserte for avgrensa funksjonalitet, og at dei har vore pakka inn i plast.

I oktober kjem Tine med ei ny bambusskei. Ho skal vere like lang som den kjende og kjære plastskeia, og ho kjem i butikkane tidleg i november. Plasten rundt skeia skal erstattast av papir.

– Vi håpar at folk kan bli fornøgde igjen, seier Bjørn Malm, leiar for berekraft i Tine til NRK.

