Rekordhøg breibandsdekning i heile landet

innenriks

Det viser nye tal frå Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) torsdag.

Det er særleg talet på husstandar med tilbod om gigabit fart (1.000 megabit ber sekund) som har auka kraftig det siste året. Dette talet har auka med 33 prosentpoeng frå 2020 til 2021.

– Vi har nådd målet vi sette oss i 2016, og er no på full fart mot gigabitsamfunnet, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Tala viser òg ein sterk auke i fiberdekninga i grisgrendte område. Per første halvår har 64 prosent av husstandane i grisgrendte strøk tilbod om fiber – 9 prosent opp frå i fjor.

Planen er ifølgje Helleland at dekninga skal bli endå betre gjennom 5G-satsinga.

– Dette viser at dekninga blir stadig betre i distrikta. Med utbygging av 5G vil endå fleire få tilgang til 100 megabit per sekund eller meir. Her vil distriktspakken vi tilbaud i 5G-auksjonen, som legg til rette for 480 millionar kroner til utbygging av raskt trådlaust breiband i distrikta, ha mykje å seie, forklarer ho.

