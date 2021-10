Politiet jobbar med å sikre digitale kontoar i Tengs-saka

innenriks

Sørvest politidistrikt skulle onsdag gjennomføre eit nytt avhøyr av mannen som er sikta for drapet på Birgitte Tengs. Avhøyret er utsett.

– Det er ei udramatisk utsetjing og dreier seg om forhold eg ikkje vil gå konkret inn på. Det handlar om organisering. Det skal passe for fleire, og det ligg ingen dramatikk i det, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma til VG.

Det er per no ikkje fastsett ny dato for avhøyret, men politiadvokaten fortel til avisa at det skal skje ein av dei næraste dagane.

Politiet jobbar for fullt med etterforskinga av saka. Så langt er om lag 30 personar avhøyrde, og Soma fortel til Dagbladet at dei tek daglege vitneavhøyr.

I fengslingsvedtaket frå Gulating lagmannsrett kjem det fram at den drapssikta oppgav feil opplysningar om passord til digitale kontoar. Politiet reknar sikring av desse kontoane som sentralt i etterforskinga.

– Vi jobbar med å gå gjennom innhaldet der. Nokre kontoar ønskjer vi å sikre innhaldet på, og vi er i ferd med å gjere oss kjende med dette innhaldet og kontoane. Feilaktige passord har vorte gitt til enkelte kontoar, og vi jobbar no vidare for å få tilgang til desse, seier Soma.

Forsvararen for den sikta, advokat Stian Bråstein, avviser at klienten har oppgitt feil passord med vilje, og at den sikta ønskjer å hjelpe til for ikkje å bremse etterforskinga.

