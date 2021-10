Meir opne grenser får Virke til å frykte for norske arbeidsplassar

innenriks

– Det er mykje pengar og mange arbeidsplassar, og vi fryktar at dei vil forsvinne dersom alle reiser og handlar i Sverige, seier Jarle Hammerstad, leiar for handelspolitikk i Virke, til TV 2.

I 2019 brukte nordmenn om lag 16 milliardar kroner på svenskehandel. Nesten heile denne omsetninga har under pandemien halde seg i Noreg.

Hammerstad meiner det trengst avgiftsreduksjon for å vinne kampen om kundane.

– Vi kan gjere fleire grep for å sikre oss at meir av den handelen skjer i norske butikkar. Det handlar om å tilpasse avgiftene meir til det vi har i landa rundt oss. Vi har framleis store forskjellar, seier Hammerstad, som forventar at den nye regjeringa går skikkeleg inn i grensehandelsproblematikken.

(©NPK)