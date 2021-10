Meir enn éin million passasjerar reiste med SAS i september

innenriks

Det er ein liten auke frå august, då 1.087.000 passasjerar reiste med flyselskapet.

I september i år var kapasiteten 74 prosent høgare enn same månad året før.

– Reiserestriksjonane lettar, noko som gjer at vi straks ser ein auke. Vi er veldig fornøgde med at vi flaug meir enn éin million passasjerar for tredje månad på rad, og at vi aukar kapasiteten suksessivt, seier konsernsjef Anko var der Werff i ei pressemelding frå selskapet.

Van der Werff seier at uvissa rundt pandemien og framtida etter held fram.

– SAS må framleis agere hurtig og fleksibelt for å kunne tilpasse seg endringar i viljen til kundane til å reise.

(©NPK)