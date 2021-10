Konkurransetilsynet forlengjer behandlingsfristen for Sbanken-oppkjøpet til DNB

innenriks

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet seier at selskapa i alle oppkjøpssaker har høve til å komme med forslag til tiltak som kan fjerne bekymringane til tilsynet for svekt konkurranse.

– Denne moglegheita har DNB no valt å nytte seg av. Tilsynet vil no gjere ei vurdering av dei foreslåtte tiltaka, seier han og understrekar at slike forslag ikkje er uvanleg.

Konkurransetilsynet sende varsel til selskapa 26. august om at tilsynet vurderte å stanse kjøpet til DNB av Sbanken.

DNB og Sbanken overleverte 16. september svar på varselet frå tilsynet. Dermed blir saksbehandlingsfristen utsett med 15 vyrkedagar, og tilsynet må innan 28. oktober bestemme seg for om oppkjøpet blir godkjent, om det blir på vilkår av avhjelpande tiltak, eller om oppkjøpet blir forbode.

Bekymra for svekt fonds-konkurranse

Konkurransetilsynet har mellom anna tidlegare varsla at dei er bekymra for at kjøpet til DNB av Sbanken kan føre til svekt konkurranse og dårlegare vilkår for bankkundar som ønskjer å spare i fond.

Årsaka er at DNB allereie er den største tilbydaren i den veksande fondsmarknaden og tilsynet har frykta at posisjonen til banken med oppkjøpet vil bli ytterlegare forsterka.

– I all hovudsak har Konkurransetilsynet allereie avklart dei viktigaste spørsmåla i denne kjøpsprosessen, som til dømes at oppkjøpet ikkje vil skade konkurransen i bustadlånsmarknaden. Fondsdistribusjon, som vi har hatt dialog om i haust, utgjer ein svært liten del av det samla oppkjøpet, seier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide i DNB i ein e-post til NTB.

Det er ikkje kjent kva for nokre avhjelpande tiltak DNB og Sbanken har foreslått.

Berre Konkurransetilsynet står att

Prosjektleiar Katrine Amdam i Konkurransetilsynet seier at det ikkje er uvanleg at det kjem forslag til avhjelpande tiltak i denne typen saker.

– Nokre gonger fører det til at oppkjøpet kan godkjennast, andre gonger ikkje. Kva som blir utfallet i denne saka, er for tidleg å seie noko om. På dette tidspunktet kan vi heller ikkje gje ytterlegare kommentarar til det konkrete forslaget til tiltak frå DNB, seier ho.

Finansdepartementet har godkjent kjøpet til DNB av Sbanken, og godkjenninga til Konkurransetilsynet er det einaste som står att før DNB kan gjennomføre kjøpet.

Det var 15. april i år at det vart kjent at DNB ønskte å kjøpe Sbanken. I juni gjekk DNB ut og sa at dei hadde sikra seg 90,9 prosent av aksjane i banken og dermed var i posisjon til å tvangsinnløyse dei resterande aksjane.