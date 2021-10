Høge forventningar til ny regjeringsplattform

innenriks

Skatt, EØS og CO2-avgift er ofte nemnd som store stridstema. Men også på andre område er mange spente på kva Ap og Sp har vorte samde om:

Vil Ap-Sp-regjeringa redde Andøya flystasjon og verne Høgskolen på Nesna? Blir lokale politistasjonar reetablert, og får Noreg ei tannhelsereform? Kva avgifter blir innførte – eller fjerna? Kva vil den nye regjeringa gjere med Ullevål sjukehus, og der endar dei i abortsaka?

Dette er berre nokre av spørsmåla det knyter seg stor spenning rundt.

NTB veit at det i Ap er håp om at regjeringsplattforma kan bli ferdig allereie søndag. I så fall vil den nye regjeringa kunne tiltre fredag 15. oktober. Men det er òg mogleg at forhandlingane på Hurdalsjøen Hotell held fram inn i neste veke.

Forhandlingane er no inne i ein intensiv fase. Dei siste dagane har møta byrja klokka 10 om formiddagen, og partia har halde på til 22-23-tida om kvelden før dei har gitt seg.

Nesna og Andøya

For det er mykje som skal innfriast i den nye plattforma.

I valkampen lova Senterpartiet at Høgskolen på Nesna ikkje skal leggjast ned, noko som inneber ei overprøving av vedtaket til Nord universitet.

På Nesna er forventningane til regjeringa enorme, seier både politikarar og studentar til VG.

Men Ap stemde imot då eit forslag om å reetablere høgskulen vart behandla i Stortinget i mars.

Sp har òg gjort seg høge og mørke når det gjeld å stanse nedlegginga av flybasen på Andøya, der mange no set sin lit til partiet. Ap er på si side for å flytte basen til Evenes.

Abort og helsepolitikk

Få saker engasjerer folk like mykje som lokalisering av sjukehus og tilgang på mellom anna fødetilbod.

Senterpartiet gjekk til val på å gjenopne den stengde fødeavdelinga i Kristiansund og har tidlegare uttalt at dei krev ei ny fødeavdeling i Alta for å gå inn i regjering.

Den såkalla Bunadsgeriljaen har høge forventningar til at løftet blir halde.

Sp vil òg verne Ullevål sjukehus, medan Ap er splitta i saka: Oslo Ap vil behalde Ullevål, men har møtt motstand sentralt.

Også i abortsaka skil dei to partia lag:

På landsmøtet i vår vedtok Ap å avskaffe abortnemndene mellom veke 12 og veke 18. Sp har på si side eit landsmøtevedtak om å verne dagens abortlov. Men det er samtidig ulike syn på saka internt i partiet.

Fleire Ap-kjelder seier til Dagbladet at det vil vere svært vanskeleg for dei om regjeringa ikkje har som mål å avskaffe abortnemndene.

Politi

Ei av merkesakene for Senterpartiet har vore å reversere nærpolitireforma og opprette 20 nye politistasjonar rundt om i landet.

Men no stiller òg politiet seg lunkne til ideen: I ei rundspørjing som Aftenposten har gjennomført blant tillitsvalde i Politiets Fellesforbund i tolv politidistrikt, seier ni at dei ikkje ønskjer å prioritere nye stasjonar. Dei vil heller ha fleire politifolk.

Tannhelse

Både AUF, Senterungdommen og fagrørsla krev no at regjeringserklæringa inneheld eit punkt om tannhelsereform.

Arbeidarpartiet har programfesta ein «gradvis utvidelse av den offentlege tannhelsetenesta med mål om å likestille den med andre helsetenester».

I partiets 100-dagarsplan er dette konkretisert til gratis tannhelsebehandling for 19-21-åringar, halv pris på behandling for 22–25-åringar og eigne støtteordningar for dei med dårlegast råd.

Regionreforma

Mange er òg spente på om den nye regjeringsplattforma vil innehalde ei konkret formulering om at tvangssamanslåtte kommunar og fylke kan løysast opp.

I så fall vil Viken omgåande trykkje på startknappen, varsla fylkesleiar Tonje Brenna (Ap) nyleg.

Medan Sp vil oppheve samanslåingar i alle kommunar og fylke som ønskjer det, er Ap langt meir lunken.

