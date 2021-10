Forslag til nytt formuesskattesystem for hytter sendt på høyring

innenriks

Dagens reglar for å fastsetje verdien av fritidsbustader i formuesskatten er utdaterte og lite treffsikre, ifølgje Finansdepartementet.

I dag byggjer verdiane på historiske byggjekostnader, som seinare er justerte opp med ein felles prosentsats for heile landet med ujamne mellomrom.

Forslaget inneber at verdiane blir rekna ut etter dei same prinsippa som vanlege bustader. Maskinlæring, ei form for kunstig intelligens, skal gjere utrekningane.

Høyringsfristen er 7. januar 2022. Det blir teke sikte på at eit nytt system kan innførast frå 2024.

