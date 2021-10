Bil køyrde i Bolleland-veggen

innenriks

– Personar i bilen verkar oppegåande, skriv Innlandet politidistrikt på Twitter. Dei fekk melding om hendinga klokka 13.30 torsdag ettermiddag.

Operasjonsleiar Per Solberg opplyser til Hamar Arbeiderblad at det var to personar i bilen, ei kvinne i 70-åra og ein 14 år gammal gut, men at det er uklart kven som køyrde bilen.

Shell-stasjonen på Espa ligg langs E6 ved Mjøsa i Stange kommune. Bolleland er som namnet tilseier, best kjent for bollane sine.

Ifølgje stasjonen sjølv sel dei 1,7 millionar bollar i året. I 2019 var statsminister Erna Solberg (H) innom Bolleland under ei rundreise i Innlandet.

