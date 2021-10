Bil køyrde i Bolleland-veggen – toalett vart øydelagde

innenriks

– Eit toalett er heilt knust. Det er store skadar, men vi har allereie fått leigd inn nye toalett, seier Olav Simensen, dagleg leiar ved Espa Servicesenter, til Dagbladet.

Ingen var på toaletta då bilen trefte veggen på nordsida av stasjonen.

Operasjonsleiar Per Solberg opplyser til Hamar Arbeiderblad at det var to personar i bilen, ei kvinne i 70-åra og ein 14 år gammal gut, men at det er uklart kven som køyrde bilen. Politiet fekk melding om hendinga klokka 13.30 torsdag ettermiddag.

Shell-stasjonen på Espa ligg langs E6 ved Mjøsa i Stange kommune. Bolleland er som namnet tilseier, best kjent for bollane sine. Ifølgje Simonsen har dei selt 1,6 millionar bollar til no i år.

I 2019 var statsminister Erna Solberg (H) innom Bolleland under ei rundreise i Innlandet.

