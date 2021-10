Steinkastande tenåring trefte åtte bilar – kan ikkje straffast

innenriks

Politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen stadfestar overfor Drammens Tidende at åtte bilar vart trefte av stein kasta frå brua over E18 på Brakerøya. Fleire fekk knust ruter.

Han stadfestar òg at det er ein mistenkt i saka, og at det er den same personen som har vore mistenkt for liknande forhold tidlegare.

Den 24. januar vart tre bilar trefte av større steinar, og ei kvinne hamna på sjukehus. 20. februar fekk politiet meldingar om at nokon kasta snøballar på E18, og 1. august hadde ein bil fått frontruta knust etter at det vart kasta stein frå den same brua som før.

Av omsyn til barnet og alderen til barnet, seier politiadvokaten at det er lite han kan seie om saka.

– Men eg har forståing for at pressa og allmenta har eit stort informasjonsbehov. Det er alvorlege handlingar som kan medføre store materielle skadar og personskadar, seier han.

Rindal Fredriksen seier den mistenkte, som er under 15 år, blir følgt opp av den førebyggjande avdelinga til politiet. Dette har ho òg vorte tidlegare, utan at kastinga har stansa. Politiadvokaten vil ikkje seie om dei vurderer andre tiltak.

– Eg kan ikkje kommentere det nærare. Alderen til barnet gjer dette til ei vanskeleg sak, seier han.

