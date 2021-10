innenriks

Dette kan bli verdas første kommersielle elfly-rute, ifølgje E24.

Det er Transportøkonomisk institutt som har laget rapporten, som slår fast at tiltaket vil gi god samfunnsnytte. Rapporten peikar på at strekninga er kort, kundegrunnlaget er stort og at passasjerane kan spare tid.

