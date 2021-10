Politiet: Tengs-sikta har gitt feil passordopplysningar

innenriks

Tysdag valde Gulating lagmannsrett å forkaste anken over fengslinga av mannen som er sikta for å ha drepe Birgitte Tengs i 1995. Dermed blir fengslinga til 29. oktober med brev- og besøksforbod og medieforbod ståande.

I rettsavgjerda frå lagmannsretten har påtalemakta gjort greie for kvifor dei meiner at mannen framleis må haldast i varetekt.

«Noen av opplysningene sikta har gitt om passord, har vist seg å ikke være riktige», skriv påtalemakta.

Lagmannsretten er samd i at det at politiet ikkje har tilgang til passorda, utgjer ein fare for bevisøydelegging.

«Den siktede har gitt opplysninger til politiet om passord til epostbokser som har vist seg å ikke stemme. Om han blir løslatt, er det trolig at han vil ødelegge eller manipulere databevis før de blir sikret av politiet.», skriv retten.

– Ikkje uvanleg å gløyme passord

Advokat Stian Kristensen, som forsvarer den sikta, seier til Stavanger Aftenblad at klienten hans ikkje med vilje har loge for politiet, men at han tvert om har svart etter beste evne på spørsmålet til politiet. Han nektar for å ha noko med drapet å gjere.

– Eg trur heller ikkje at politiet meiner at klienten min har loge for dei. Han har etter beste evne prøvd å hugse passord til e-postadresser, og så har det vist seg at nokre av passorda han oppgav, ikkje har stemt. Eg trur ikkje det er uvanleg at folk gløymer passord, seier Kristensen.

Han vil ikkje oppgi det eksakte talet på e-postkontoar mannen har disponert, men stadfestar at det er snakk om fleire.

– Ikkje sannsynleg at den sikta er skuldig

Frå tidlegare er det kjent at politiet har knytt mannen til saka gjennom DNA-spor. Påtalemakta har tidlegare vist til at den mannlege slektslinja til den sikta på Karmøy på drapstidspunktet var svært avgrensa.

I støtteskrivet som Kristensen og kollegaen hans Stian Bråstein skreiv til anken til lagmannsretten, avviser dei at det er skilleg grunn til mistanke mot sikta.

«Resultatet fra DNA-analysene kan stamme fra mange personer.», skriv dei.

«Analyseresultatene gjør det ikke sannsynlig at sikta er skyldig etter siktelsen, heller ikke om man vurderer resultatene sammen med bevisbildet ellers.»

Dei meiner òg at påtalemakta byggjer siktinga si på ein hypotese.

«Siktede har forklart seg for politiet, og tross mange vitneforklaringer i saken, er det ingen som har observert den siktede drapsnatten.»

Undersøkjer alibiet til mannlege slektningar

I svaret sitt skriv påtalemakta at lagmannsretten tidlegare har vurdert synspunkta til den sikta om kva verdi DNA-sporet har for mistankegrunnlaget.

«Politiet undersøker fremdeles alibiet til andre mannlige personer i farsslekten til den siktede. Det blir gjort undersøkelser av referanseprøver for å snevre inn kretsen av Y-profiler.»

Ein Y-profil kan gi indikasjonar på om to eller fleire menn høyrer til den same såkalla Y-linja.

