Mann dømt til tre år og ni månaders for å ha valda døden til vennen på Sortland i Vesterålen i 2018

innenriks

Den 41 år gamle mannen vart først dømd i Vesterålen tingrett dømt for grov kroppskrenking med dødsfølgje i 2020. Dommen vart anka, og no slår altså Hålogaland lagmannsrett fast at dommen var passande.

Den dømde har erkjent å ha valda døden til vennen under eit basketak, og at han ikkje tilkalla hjelp etter hendinga.

35-åringen vart meld sakna, og han vart funnen først to dagar seinare, på verandaen i leilegheita der dei to hadde opphalde seg.

Lagmannsretten finn det skjerpande at den dømde lét avdøde bli liggjande på golvet utan å tilkalle hjelp etterpå. Retten meiner òg at avdøde vart behandla på ein svært uverdig måte, mellom anna ved at han vart plassert på verandaen.

(©NPK)