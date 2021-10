Korona-nedgangen held fram: Færre smitta og innlagde

innenriks

Totalt vart det lagt inn 52 nye pasientar på sjukehus med covid-19 som hovudårsak i veke 39, etter 62 veka før og 77 i veke 37.

– Talet på vekevise innleggingar blant personar under 30 år har vore færre enn fem dei siste to vekene, og trenden er nedgåande i aldersgruppene over 30 år. Det er førebels rapportert om sju nye pasientar innlagde i intensivavdeling i veke 39, etter 17 i veke 38, skriv FHI.

Samtidig held òg nedgangen i smitte fram, sjølv om samfunnet har opna opp igjen. Førre veke var den fjerde på rad med nedgang i smitten etter toppen i veke 35.

– Det er førebels meldt 3.471 tilfelle av covid-19 i veke 39, 25 prosent nedgang sidan veke 38 (4.612). Dette utgjer no 150 tilfelle per 100.000 innbyggjarar for veke 38 og 39 samla, skriv FHI.

(©NPK)