Hjartebetennelse skaper bekymring – FHI tilrår Pfizer for menn under 30 år

innenriks

Menn under 30 år bør vurdere å velje vaksinen frå Pfizer, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i ei pressemelding onsdag.

Det er risiko for myokarditt – det vil seie betennelse i hjartemuskulaturen – som ligg bak.

– For å vere trygg på å ha lågast risiko for å få denne biverknaden, bør dei velje Pfizer, utdjupar FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm overfor NTB.

For dei under 18 år kjem FHI med eit endå tydelegare råd om ikkje å bruke vaksinen frå Moderna.

Sjeldan biverknad

Myokarditt (hjartemuskelbetennelse) blir særleg sett hos gutar og unge menn og i hovudsak etter andre dose med såkalla mRNA-vaksine.

Biverknaden er sjeldan, og dei fleste som har vorte ramma av han, har fått relativt milde symptom, skriv FHI i ei pressemelding.

Men oppdatert kunnskap tyder på at myokarditt hender oftare ved bruk av Modernas vaksine enn ved bruk av vaksinen frå Pfizer. Dette ser ut til å gjelde uavhengig av kva mRNA-vaksine som vart gitt som første dose, ifølgje FHI. Moderna og Pfizer byggjer begge på mRNA-teknologi.

Det er overvakingsanalysar av melde biverknader frå USA som har vist at myokarditt kan vere hyppigare ved bruk av Modernas vaksine som andre dose enn vaksinen frå Pfizer.

Tala har tidlegare vore små og derfor usikre, men nye overvakingsdata frå Ontario i Canada styrkjer at denne observasjonen er rett. Det same gjer førebelse overvakingsdata frå Noreg, Sverige og andre land, ifølgje FHI.

Myokarditt er òg observert ved vaksinasjon med Pfizer, men i mindre grad.

Sverige går lenger

Medan FHI berre kjem med ei tilråding, har Folkhälsomyndigheten i Sverige av «forsiktighetsgrunner» bestemt seg for å sette bruken av Moderna for alle under 30 år på pause.

På spørsmål om kvifor Noreg ikkje går like langt som Sverige, svarer Bukholm slik:

– Vi vurderer dette fortløpande, men vi tenkjer at dette framleis er ein sjeldan biverknad ved begge vaksinane. Det er litt ulik tryggingsprofil ved dei, og det er litt ulik effektprofil. Moderna er ein svært effektiv vaksine for å førebyggje smitte og alvorleg sjukdom, medan risikoen for å få denne betennelsen i hjartemuskulaturen er noko høgare.

Bukholm understrekar at det òg er faktorar som trekkjer i motsett retning. Vaksinen frå Moderna ser mellom anna ut til å gi noko betre vern mot deltavarianten enn vaksinen frå Pfizer.