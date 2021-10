Grensene opna ved midnatt

innenriks

Det blir mykje lettare å krysse grensa spesielt for dei som bur i grenseområda, for folk som har hytter og torp på svenskesida og for folk som jobbar på ei side av grensa og bur på den andre sida.

På Kornsjø vart grenseopninga markert med at bebuarar på svensk og norsk side møttest midt på brua for å feire at eit halvtanna års ufrivillig skilje endeleg er over, skriv Halden Arbeiderblad.

Rundt 50 personar hadde møtt fram med svenske og norske flagg, på begge sider av grensa.

– Ubegripeleg

– Det har vore heilt ubegripeleg. Det er ein tilstand vi aldri hadde trudd vi skulle få oppleve. Så no skal vi berre feire, seier Lise Berit Grønberg, formann for Kornsjø velforeining og initiativtakar til gjenopningsfesten.

Grensa mellom Noreg og Sverige er den lengste og eldste mellom to land i Europa, og har stått uendra heilt sidan ho vart teikna opp i åra før traktaten vart inngått, i 1751, skriv VG.

Ikkje fritt fram enno

Det er likevel framleis ikkje heilt fritt fram. Politiet skal no berre ta stikk-kontrollar. Det er likevel framleis auka beredskap, og innreiserestriksjonane blir fjerna litt etter litt.

EØS-borgarar, personar frå andre land som er busette i EØS-området og folk som bur i Storbritannia og Sveits, kan reise inn i Noreg.

Innreiserestriksjonar gjeld framleis for folk som bur i alle andre land, men med mange unntak, mellom anna for fullvaksinerte, utanlandsstudentar og familiebesøk.

Sjekk reglane

Fagansvarlege for trafikk og sjøteneste i Aust politidistrikt Truls-André Hjortnæs rår alle reisande til å gjere seg kjend med reglane og laste ned appen «Reiseklar».

– Folk har framleis eit ansvar for å vere forsiktige, prøve å halde seg smittefrie, ikkje ta med smitte heim og passe på å gjere seg kjend med dei reglane som gjeld for innreise, seier han til NRK.

Reisande med testplikt skal teste seg på grensa der det finst teststasjon. Det gjeld alle flyplassar med utanrikstrafikk og over Svinesund og Storskog.

Dei som kjem til ein grenseovergang utan teststasjon, og som har testplikt, må komme seg til Svinesund eller ein annan offentleg teststasjon seinast innan eit døgn.

Barrikadane borte

I Halden vart dei fysiske sperringane fjerna alt før helga, men overgangen har vore formelt stengd heilt til onsdag.

Av dei til saman fire grenseovergangane til kommunane, var to fysisk sperra. Kornsjø har vore stengd, men ikkje fysisk, medan overgangen på Svinesund har vore open med streng koronakontroll.

Ikkje berre svenskehandel

Ifølgje VG opererer Kartverket med mellom 64 og 69 allmenne grenseovergangar mellom Noreg og Sverige, det vil seie der det er allment farbar veg.

Fotograf Adrian Øhrn Johansen har dokumentert dei aller fleste under pandemien og fortel at det ikkje berre er grensehandel og pendling som er avhengig av vegane.

– Eg såg folk overlevere husdyr på Svinesund-grensa. Eg hugsar kvinna som stod og venta på ektemannen ho var karanteneskilt på grensestreken i Halden, og familien i Aremark som feira bursdag ved å møtast på kvar si side av grensa og skuve gåver og plastkrus med drikke over «kjølen», som svenskegrensa blir kalla, fortel han til avisa.

Reisene hans vart gjort før Sverige opna grensene til Noreg igjen 31. mai. No blir altså endå fleire fysiske og usynlege barrierar fjerna, og nabofolket kan besøkje kvarandre som før.

(©NPK)