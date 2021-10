Etterforskar moglege overgrep i idrettslag av sikta Bergen-lærar

innenriks

– Det er fleire fornærma i saka. Av omsyn til etterforskinga kan vi ikkje seie noko nærare om tal, seier politiadvokat Celin Hauge Andersen i Vest politidistrikt til TV 2.

Læraren som torsdag vart arrestert, sikta for overgrep mot barn på skulen der han jobbar, har òg tidlegare vorte etterforska for overgrep, og ifølgje TV 2 har eit barn i idrettsklubben mannen tilhøyrer òg vorte utsett for seksuelle overgrep.

Den siktas forsvarar, Einar Råen, seier til kanalen han ikkje vil kommentere innhaldet i siktinga, berre at mannen har erkjent forholda han er sikta for.

Under avhøyr har 30-åringen sjølv fortalt at han sidan tidleg i tenåra har lasta ned og sett på store mengder bilete og filmar frå internett som framstiller seksuelle overgrep mot barn, ifølgje Bergensavisen.

Mannen vart arrestert torsdag førre veke, sikta for valdtekt av ein elev under 14 år på skulen der han er lærar. Laurdag vart mannen varetektsfengsla i fire veker.

