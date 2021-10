Erna Solberg opnar for eit generasjonsskifte i Høgre

innenriks

På Statsministerens kontor (SMK) i Oslo sentrum er Erna Solberg allereie godt i gang med å pakke ned tinga sine i pappesker.

Når Ap-leiar leier Jonas Gahr Støre om kort tid truleg blir utnemnd til den neste statsministeren i landet, må Solberg ta med seg flyttelasset til den nye kontorplassen sin på Stortinget.

Neste veke søkjer regjeringa avskjed hos Kongen, stadfestar Solberg overfor VG onsdag.

Statsministeren er tydeleg på korleis ho ser for seg opposisjonstilværet dei neste fire åra:

– Vi kjem ikkje til å ta mål av oss å vere dei som ropar høgast og surast, seier Solberg, før ho legg til:

– Men vi kjem sjølvsagt til å stille kritiske spørsmål.

Vil ikkje røpe komitéplass

Kvar Solberg kjem til å ta sete når ho først vender tilbake til Stortinget, vil ho ikkje røpe. Det er vanleg at partileiarar får plass i den prestisjetunge utanriks- og forsvarskomiteen, men ifølgje Solberg har ikkje Høgre lagt komitékabalen enno.

– Det kan vere det blir utanrikskomiteen, men det kan òg vere det blir andre komitear. Det er ikkje avklart enno. Eg vil ikkje kunngjere kva eg sjølv ønskjer, seier ho.

Ifølgje Solberg er det mange omsyn å ta når stortingsrepresentantane skal fordelast på komitear. Det er gruppeleiinga i Høgre, med Erna Solberg i spissen, som står for den jobben.

– Det gjeld å setje saman eit team som fungerer godt, og så skal du sørgje for at du har gode talsmenn på området, og at det er god kjemi i gruppa di, seier ho.

Skal sleppe til nye kostar etter kvart

Første gong Erna Solberg vart vald inn på Stortinget var i 1989. I år går ho inn i den niande stortingsperioden sin. Dei siste 17 åra har ho òg vore leiar i Høgre.

Det er ho framleis motivert til, seier ho. Men:

– På det tidspunktet Høgre treng eit generasjonsskifte, så skal vi ta det generasjonsskiftet, seier Solberg.

Både nestleiar Tina Bru og forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim har tidlegare vorte trekt fram som stigande stjerner i Høgre.

– Tida for generasjonsskiftet har ikkje kommen enno?

– Vi får sjå. Vi har ein valkomité og eit partidemokrati som styrer prosessen. Men utgangspunktet mitt er at eg gjerne held fram litt til, og det har eg sagt til alle i partiet, seier Solberg.

Flyttar til stortingsleilegheit

Forutan eit nytt tilvære som opposisjonspolitikar, ventar det òg endringar på heimebane for Erna Solberg.

Så snart den nye regjeringa er på plass, flyttar Solberg og ektemannen Sindre ut av statsministerbustaden på Frogner og inn i ei betrakteleg mindre stortingsleilegheit i Oslo sentrum.

– Sjølv om eg hadde lengst ansiennitet, får eg ikkje meir enn ein treroms sidan eg ikkje har barn buande heime lengre, seier Solberg.

Prince-biletet som heng på kontoret, blir med på flyttelasset. Kva ho skal gjere med statuen ho har fått i gåve av tidlegare president Donald Trump, er Solberg meir usikker på.

– Eg skal få ei verditaksering på ho først. Viss eg tek ho med meg, må eg jo skatte av ho, og det er ei grense for kor mykje eg er villig til å betale, seier ho lattermildt.

