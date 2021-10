Bebuarar får flytte tilbake i Bergens-bygardar – men sikring trengst innan ei veke

innenriks

Måndag ettermiddag vart til saman tre bygardar i Vestre Torggaten i Bergen sentrum evakuert på grunn av store sprekkdanningar i det eine bygget. Den eine garden vart klarert same dag, medan dei to andre altså måtte undersøkjast nærare.

Det har gått føre seg gravearbeid i kjellaren i Vestre Torggaten 16, og det er no påvist at det er dette som har ført til skadar på bygget.

Selskapet Multiconsult har råda til at kjellaren straks må fyllast igjen til opphavleg golvnivå. I tillegg bør det monterast setningsboltar som overvaker forskyvingar i fasaden på begge bygardane.

I ei pressemelding frå Bergen kommune går det fram at det er ansvaret til eigarane at plan- og bygningslova blir følgd, og at bygga verkar sikre i bruk.

– Det er no eigars ansvar å utføre dette arbeidet og vurdere i kva grad bygga kan takast i bruk igjen, heiter det.

Dersom det viser seg at arbeidet er ulovleg utført, kan det medføre erstatningsansvar.

