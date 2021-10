36-åring dømt for kjøp av seksuelle tenester av barn

innenriks

Mannen har sete varetektsfengselet sidan den siste arrestasjonen i vår. Han tilstod ifølgje Stavanger Aftenblad å ha kjøpt sex av to mindreårige jenter, og at han burde gjort meir for å forsikre seg om at dei var over den seksuelle lågalderen.

Sør-Rogaland tingrett finn det skjerpande at den seksuelle omgangen ber preg av å vere gjennomtenkt frå tiltaltes side. Den viser til at tiltalte kommuniserte med jentene på Snapchat før han køyrde for å møte dei.

I tillegg til fengselsstraffa blir 36-åringen dømd til å betale 100.000 kroner til kvar av dei fornærma.

(©NPK)