Tengs-saka: Anke blir forkasta – sikta held fram med å vere varetektsfengselet

innenriks

– Han er naturleg nok skuffa over avgjerda, men legg til grunn at etterforskinga til politiet no framover bidreg til å sjekke han ut av saka, seier forsvararen til mannen, advokat Stian Kristensen, til NRK.

Fengslinga vart førre veke forlengd med fire nye veker, med brev- og besøksforbod.

Den 50 år gamle mannen som er sikta for å ha drepe 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995, var førre veke inne til avhøyr igjen for første gong sidan han vart arrestert for vel ein månad sidan. Han nektar straffskuld i saka.

Mannen er òg mistenkt for å ha drepe Tina Jørgensen (20) i Stavanger i 2000, men han har ikkje status som sikta i denne saka.

Mistanken mot mannen har ikkje vorte svekt av undersøkingane til politiet dei siste vekene, ifølgje Sør-Rogaland tingrett.

(©NPK)