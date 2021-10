Norsk Folkehjelp: Ein tredje vaksinedose til nordmenn er feil og usolidarisk

innenriks

– Dette er heilt feil og usolidarisk, seier Westhrin i ei pressemelding.

Generalsekretæren meiner forskjellen i tilgangen i verda til vaksinar er grotesk, og ho kallar avgjerda på tysdag frå regjeringa om å opne for tredje dose til innbyggjarar over 65 år for uforståeleg.

– Når vi veit at kvart einaste minutt mistar tre barn foreldra sine til koronaviruset, så høyrest det ut til at regjeringa har gløymt sitt eige mantra om at «ingen er trygge før alle er trygge». Det gjeld her heime, men bør òg gjelde internasjonalt. Pandemien er ikkje over, seier Westhrin.

(©NPK)