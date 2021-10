Kvar tiande Afghanistan-veteran slit psykisk

innenriks

Over 10 prosent av soldatane som drog til Afghanistan mellom 2001 og 2020, oppgir at dei har psykiske helseplager, og nesten like mange karakteriserer livskvaliteten sin som låg eller svært låg.

Det går fram av den store Afghanistanundersøkiinga som vart lagt fram tysdag.

Undersøkinga, som Forsvarets sanitet saman med Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress står bak, er ei oppfølging av ei tilsvarande undersøking i 2012.

Flest har det bra

I alt har 6.220 av nesten 9.200 Afghanistan-veteranar svart på ei rekkje spørsmål om korleis dei har det.

Det store fleirtalet, 79 prosent, oppgir at dei har høg eller svært høg livskvalitet etter tenestegjeringa i Afghanistan.

Samtidig oppgir 10,4 prosent at dei har minst éi psykisk helseplage. Delen er omtrent like stor hos både kvinner og menn.

2,9 prosent av soldatane rapporterer om alvorlege lidingar som posttraumatisk stressliding (PTSD).

Fleire enn før

Årets undersøking viser òg at det er fleire veteranar som fortel om psykiske helseplager no enn før.

I 2012 oppgav 7,6 prosent å ha slike plager, mot 9,8 prosent i 2020.

– Samla sett er det lite som tyder på at den psykiske helsa til norske Afghanistan-veteranar blir betre med tida, heiter det i undersøkinga.

Også tilsvarande undersøkingar frå Danmark og Nederland viser at delen veteranar som rapporterer om psykiske helseplager, auka med tida.

– Ei mogleg forklaring på dette er fenomenet vi på norsk kallar «forseinka sjukdomsdebut», heiter det i rapporten.

Raudt: – Nådelaus dom

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes kallar undersøkinga ein «nådelaus dom» over den manglande innsatsen til høgreregjeringa for dei skadde veteranane.

– Medan førekomsten av angst, posttraumatisk stress og depresjon blant veteranane har auka sidan 2012, har det skjedd ei brutal innstramming overfor desse veteranane, der delen avslag på søknad om erstatning for psykisk sjukdom er dobla dei siste åra, seier Moxnes til NTB.

Raudt krev no at ei ny regjering snarast følgjer opp Stortingets vedtak frå i fjor haust om at psykisk skadde veteranar som har vorte nekta erstatning, skal få sine saker teke opp att.

Vedtaket har vorte liggjande på forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (H) bord.

– Vi kalla inn Bakke-Jensen til interpellasjon før sommaren, men fekk inga god forklaring på kvifor regjeringa enno ikkje har følgt opp Stortingets vedtak, seier Moxnes.

Stor eksponering

Ikkje overraskande viser undersøkinga at det er nær samanheng mellom alvorlege hendingar og helseplager. Risikoen for å utvikle både psykiske og kroppslege lidingar som hovudverk og mageproblem aukar markant dersom ein har vore eksponert for alvorlege hendingar i tenesteperioden.

Nesten éin av tre, 29,5 prosent, av soldatane oppgir at dei har vore mykje eksponerte for ulike alvorlege hendingar.

78 prosent har opphalde seg i område med høgt trusselnivå, medan 43,5 prosent har opplevd å bli angripen av fienden.

19,5 prosent, nesten éin av fem, har opplevd augneblink der dei trudde dei skulle døy.

Undersøkinga viser òg at risikoen for å utvikle ei psykisk liding er 82 prosent høgare blant dei som har slutta i Forsvaret etter enda tenestegjering i Afghanistan.

(©NPK)