Inga smittebølgje etter gjenopningshelga

– Vi kan slå fast at gjenopningshelga ikkje medførte nokon tydeleg smitteauke, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

Han legg til at det òg er ein nedgang i talet som er innlagt på intensivavdelingar. Samtidig åtvarar han om at det er færre som testar seg og trur det er mørketal. Derfor trur Nakstad at koronasmitten vil vise seg i andre statistikkar framover.

– Dei neste månadene er det nok først og fremst talet på innleggingar på sjukehus og omfanget av smitteutbrot på sjukeheim og skular som vil gi den beste peikepinnen på smittepresset i samfunnet.

