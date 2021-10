Her blir den nye norske regjeringa til

innenriks

– Snu notata dine, var beskjeden som gjekk ut til forhandlarane då pressa for første gong vart sleppt inn på ein lynvisitt for å ta bilete av gjengen som forhandlar om Noregs nye regjering.

Romma dei sit i, ser enkelt ut, og kan minne om eit klasserom. Eller kanskje ein leirskule?

På den eine sida av hovudbordet sit Ap med fire personar: Ap-leiar Jonas Gahr Støre, nestleiar Hadia Tajik, nestleiar Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng.

Tvers over dei sit motparten: Ein Sp-trio sett saman av leiar Trygve Slagsvold Vedum, parlamentarisk leiar Marit Arnstad og finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

Delegasjonar

I tillegg bidreg ei rekkje andre folk frå partia både i rommet og i andre rom på hotellet, der dei jobbar saman om å forme ut felles politikk. Mange mindre saker kan avklarast før dei når bordet til toppforhandlarane, medan dei vanskelegaste temaa blir løfta inn i hovudrommet.

Regjeringsforhandlingane mellom Arbeidarpartiet og Senterpartiet har gått føre seg sidan førre onsdag, etter fleire dagar med sonderingar der også SV deltok. Ap-leiar Jonas Gahr Støre har antyda at dei kan bli ferdige denne veka, men at det ikkje er eit mål i seg sjølv.

Førebels har lite av politikken dei har vorte samde om leke ut frå forhandlingsrommet, som stort sett er tildekt med mørke persienner.

Samde om å skrote lærarkrav

Måndag letta likevel partileiarane litt på sløret då dei fortalde at dei har vorte samde om ei ny retning i industri- og næringspolitikken der staten tek ei meir aktiv rolle.

Elles fortalde NRK tysdag morgon at partia er samde om å skrote kravet om at studentar må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærarutdanninga. Den såkalla «avskiltinga» av lærarar utdanna før 2014, vil dei òg ha bort.

Ei ny Ap-Sp-regjering har ikkje fleirtal i Stortinget og er avhengig av støtte frå eitt eller fleire parti for å få gjennom politikken sin. Dei har varsla at dei vil søkje støtte til statsbudsjettet hos SV.

(©NPK)